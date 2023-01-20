С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 119 300 оккупантов.

В Украине с третьей попытки ликвидировали лейтенанта из Архангельской области Кирила Квашнина.

"Квашнин с ранних лет мечтал зажмуриться за ВС РФ", - пишет OSINT-исследователь Иракли Комахидзе. Обучался будущий оккупант в Тверском Суворовском училище. Затем окончил университет радиоэлектроники в Череповце. Проходил службу в одной из воинских частей Алтайского края.

Квашнин был ликвидирован во время третьей "командировки" на фронт.

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Потери России в Украине – актуальные данные

ВСУ продолжают "отправлять в ад" оккупантов. 19 января защитники "откобзонили" еще 770 захватчиков, таким образом потери РФ выросли до 119 300 "двухсотых".

Российская армия буквально стирается об штурмы Соледара и Бахмута. Накануне в сети появились жуткие, но красноречивые кадры поля, усеянного трупами российских солдат где-то на Бахмутском направлении.

А на Соледарском направлении украинские артиллеристы подорвали целую траншею "вагнеровцев", которые продвигались к позициям ВСУ.

Случаются и забавные моменты на передовой. Так, украинские бойцы сняли, как на их снайпера выдвинулся с лопатой российский оккупант. В результате "штурмовик" был уничтожен одним выстрелом.

В боях с ВСУ был уничтожен боец отряда "Барс", которого пропагандисты окрестили чуть ли не "терминатором". Кроме того, стало известно о ликвидации десантника с сирийским опытом – героя русских "сказок".

В Запорожской области "откобзонили" сына топ-кадыровца Джамбулата Заураева.

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