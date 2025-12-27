Пекин превратил гражданский контейнеровоз в боевую платформу, способную запускать крылатые, противокорабельные и даже гиперзвуковые ракеты.

Китай реализовал концепцию арсенального корабля, переоборудовав коммерческий контейнеровоз в мощную ракетную платформу. Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные в акватории шанхайской верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding, входящей в государственную корпорацию China State Shipbuilding Corporation, пишет "Милитарный".

На снимках видно, что на 97-метровом контейнеровозе-фидере ZHONG DA 79 разместили контейнеризированные пусковые установки с общим залпом в 60 ракет. Визуально они замаскированы под стандартные морские контейнеры с идеологической надписью о "возрождении китайской нации" и "совместном океанском будущем".

Какое вооружение может нести судно

По оценкам экспертов, контейнерные пусковые установки способны применять широкую номенклатуру ракетного вооружения - от противокорабельных и крылатых до зенитных и потенциально гиперзвуковых ракет.

Кроме этого, ZHONG DA 79 получил:

30-мм зенитный артиллерийский комплекс ближнего действия Type 1130 CIWS;

пусковые установки ложных целей Type 726;

большую вращающуюся РЛС с активной фазированной антенной решеткой;

дополнительную радиолокационную или коммуникационную антенну под радиопрозрачным куполом.

Такой набор вооружения и сенсоров позволяет рассматривать судно как полноценный арсенальный корабль, способный действовать автономно или в составе корабельных группировок.

Гражданский статус - военная функция

По имеющимся данным, ZHONG DA 79 длительное время не совершал регулярных рейсов. С апреля по август судно проходило дооборудование на верфи в Лунхае, а с августа 2025 года находится в Шанхае, где, вероятно, завершали финальный этап переоснащения.

При этом судно официально не входит в состав ВМС Народно-освободительной армии Китая или вспомогательного флота. Формально оно сохраняет гражданский статус, что создает дополнительную неопределенность в случае его использования в зоне конфликта.

Сигнал США

Подобный гибридный подход соответствует более широкой стратегии Пекина по утверждению контроля над морскими акваториями. Китай уже активно применяет морскую милицию, когда формально гражданские суда выполняют агрессивные действия против кораблей других государств в спорных водах.

Появление же фотографий арсенального корабля в открытом доступе может быть сознательным сигналом прежде всего для США. Таким образом Китай демонстрирует способность быстро и относительно дешево наращивать ударные морские возможности, усиливая свою позицию в Индо-Тихоокеанском регионе.

