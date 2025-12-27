Капустину россияне верили: Луценко рассказал, почему командир РДК воевал за Украину

Луценко добавил, что буквально пару недель назад Дениса спросили о его мотивации воевать за Украину.

Командиру и основателю "Российского добровольческого корпуса" (РДК) Денису Капустину очень результативно удавалось "перепрограммировать" пленных россиян, и они переходили воевать на сторону Украины.

Об этом рассказал командир подразделений операторов беспилотников, основатель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко, комментируя новость о гибели Капустина.

"Денис WhiteRex, командир Российского добровольческого корпуса, на щите. Большая потеря для нас",- написал Луценко.

Он рассказал, что основателю РДК успешно удавалось убеждать россиян, что РФ слаба, потому что за ней в этой войне нет правды, а за Украиной есть.

"Денис на практике реализовывал это моральное преимущество. Ему россияне верили и шли", - констатировал военный.

Луценко добавил, что буквально пару недель назад Дениса спросили о его мотивации воевать за Украину. Он ответил, что ценой своей жизни искупить зло, которое его соотечественники нанесли Украине.

"... как Денис сказал, так он и сделал. Вечная память", - написал Луценко.

Гибель Дениса Капустина на войне

Сегодня утром стало известно о гибели основателя и командира РДК на Запорожском направлении. Согласно сообщению РДК, защитник Украины погиб во время выполнения задания в результате прилета вражеского FPV-дрона.

Капустину был 41 год.

