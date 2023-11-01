Местный гауляйтер Развожаев говорит, что запах дыма может быть "неприятным".

В Севастополе утром 1 ноября началась воздушная тревога, местный гауляйтер Михаил Развожаев призвал местных перекрыть газ, воду и электричество в рамках мер безопасности.

Тревогу во временно оккупированном городе Крыма объявили в 09:50 утра. Развожаев опубликовал ролик с "рекомендациями".

Гауляйтер намекнул, что в районе Севастопольской бухты возможны "задымления".

"Это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", - утверждает он.

Также жителей Севастополя предупредили, что в городе на время тревоги прекратили движение морского и наземного общественного транспорта. Об этом говорится в сообщении дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Тем временем в российских телеграм-каналах началась паника. Говорят о ликвидации ракеты на подлете к Крыму.

Также Baza сообщает о "сильном дыме над Крымским мостом". Там намекают, что это могут быть "учения".

Россия утром ударила по Никополю

Утром 1 ноября оккупанты ударили дроном-камикадзе по Никополю (город в Днепропетровской области). Глава ОВА заявил, что из-за действий России погибла 59-летняя женщина. Еще 4 украинцы получили ранения. Также есть данные о повреждении местного предприятия.

Ночью РФ также устроила воздушный террор Украине. По украинским регионом запустили 20 дронов "Шахед": 18 целей удалось сбить украинским военным.

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