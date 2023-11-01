Российские оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры и военным объектам Украины.

Во время сегодняшней ночной атаки украинской противовоздушной обороне удалось сбить 18 из 20 запущенных врагом ударных беспилотников, а также одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 1 ноября российские оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры и военным объектам Украины, применив ударные беспилотники типа "Shahed-136/131" и управляемую авиационную ракету Х-59.

В частности, Х-59 и часть "шахедов" враг выпустил из Курской области РФ, остальные же вражеские ударные беспилотники атаковали с юго – восточного направления - Приморско-Ахтарск РФ.

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По данным военных, во время ночной атаки в большинстве регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Ударные БпЛА уничтожались по маршруту следования тактической авиацией, зенитными ракетными подразделениями, а также мобильными огневыми группами воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины.

"Всего сбито 18 из 20 ударных дронов "Shahed-136/131". Также уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", - рассказали в воздушных силах.

Ночная атака по Украине

Как сообщал УНИАН, этой ночью воздушная тревога раздавалась в более чем 10 областях Украины. Жители большинства из них слышали взрывы, которые были связаны с сбиванием вражеских дронов и ракеты.

Утром стало известно, что во время массированной атаки "шахедов" были зафиксированы попадание по территории нефтеперерабатывающего завода в Кременчуге, что на Полтавщине. По данным ОВА, там возник пожар, который ликвидировали спасатели. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Сейчас предприятие не работает, однако ситуация на месте контролируемая.

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