Крымский мост перекрыли.

В понедельник вечером в оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Кроме того, захватчики перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту, а также работу морского и наземного общественного транспорта. Тем временем местный паблик "Крымский ветер" пишет, что перед объявлением тревоги в городе слышали взрыв.

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Обновлено о 22:40: Оккупанты объявили отбой тревоги, однако уже позже появились сообщения о ее возобновлении.

Обновлено в 21:45: Развожаев заявляет, что российское ПВО сбило одну ракету в районе аэродрома "Бельбек", атака продолжается.

Обновлено в 21:40: С крымских аэродромов поднята авиация, в Джанкое - вертолеты, сообщают местные паблики. Тем временем в Севастополе слышна работа противовоздушной обороны.

Обновлено в 21:30: На южных окрестностях Джанкоя, неподалеку от железной дороги, услышали мощный взрыв, пишет Общественное Крым.

Провоенные каналы заявляют, что оккупированный полуостров прямо сейчас атакуют ракетами и беспилотными летательными аппаратами.

Взрывы в Севастополе: последние новости

Как сообщал УНИАН, 22 сентября были нанесены удары по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

В Украине заявили, что в результате удара ликвидированы 34 офицера, в том числе командующий Черноморским флотом. Еще 105 оккупантов получили ранения.

13 сентября ударили по Севморзаводу. В результате атаки были повреждены дизель-электрическая подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

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