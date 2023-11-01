Также повреждено частное предприятие.

Этим утром российские оккупационные войска ударили дроном-камикадзе по Никополю (Днепропетровская область). В результате атаки погиб один человек, еще четверо - получили ранения.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, поврежденное частное предприятие.

По его словам, погибла 59-летняя женщина. Четыре человека пострадали: женщины 26, 52 и 62 лет, а также 73-летний мужчина.

Видео дня

"Вся информация уточняется", - добавил он.

Лысак раньше сообщал, что этой ночью россияне направили на Никопольщину 25 артиллерийских снарядов. Враг бил по районному центру и Марганецкой общине. Всего бил по населенным пунктам 5 раз.

"К счастью, люди не пострадали. Это главное. Другие последствия атак уточняются", - отметил глава ОВА.

РФ в ночь на 1 ноября ударила по Украине дронами и авиацией

Как сообщал УНИАН, этой ночью россияне совершили очередную массированную атаку по Украине, применив 20 ударных дронов типа "Shahed" и управляемую авиационную ракету Х-59. Противовоздушная оборона сбила 18 беспилотников и ракету.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры и военным объектам Украины.

Вражеские дроны попали и в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, что на Полтавщине. В результате удара случился пожар. По данным ОВА, никто не пострадал.

Вас также могут заинтересовать новости: