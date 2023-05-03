Чиновники заявили, что это неким образом повышает безопасность.

В Санкт-Петербурге ввели запрет на все коммерческие и частные запуски беспилотников. Сайт, через который оформляются заявки на такие полеты, прекратил работу, сообщает местное издание "Фонтанка".

Ответственные чиновники заявили журналистам, что запрет на полеты БПЛА действует не только в самом городе, но и в радиусе 150 километров вокруг него. Причем этот режим будет длиться как минимум две недели.

"Воздушное пространство закрыли в целях безопасности. До 15 мая никаких разрешений на полеты не дадим", — заявили чиновники.

Видео дня

Инциденты с беспилотниками в России

Минувшей ночью в Москве неизвестные с помощью двух дронов атаковали Кремлевский комплекс. В результате загорелась крыша одного из зданий на территории Кремля. После этого в Москве ввели запрет на полеты дронов.

Этой же ночью дронами было атаковано нефтехранилище в Краснодарском крае недалеко от Крыма. Возникший там пожар оказался куда более масштабным, чем в Москве.

Также сообщается, что в Подмосковье нашли обломки еще одного беспилотника.

Вас также могут заинтересовать новости: