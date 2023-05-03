Беспилотник упал в лесу примерно в 85 километрах от Москвы.

На фоне инцидента в Кремле в Подмосковье упал неизвестный беспилотник. На месте крушения образовалась воронка, сообщает телеграм-канал Mash.

Утверждается, что дрон упал недалеко от города Коломна — в лесу между селом Черкизово и деревней Подлужье. Оттуда до МКАД около 85 км.

"На месте образовалась воронка, вокруг разбросаны обломки БПЛА и двигатель. Специалисты едут в лес, где всё произошло", – говорится в сообщении.

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Происшествия с беспилотниками в России

Минувшей ночью неизвестные лица с помощью двух дронов атаковали Кремлевский комплекс в Москве. Один из беспилотников врезался в крышу здания на территории Кремля и вызвал небольшой пожар.

Этой же ночью неизвестные партизаны атаковали нефтехранилище в Краснодарском крае недалеко от временно оккупированного Крыма. Там тоже возник пожар, но куда более масштабный.

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