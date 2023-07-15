Путин стремится избежать нового военного мятежа, а потому зачищает всех неугодных.

Бунт со стороны регулярной армии в России вполне возможен, поэтому Кремль сейчас активно зачищает военное командование, пытаясь не допустить этого. Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Снегирев уверен, что начавшиеся сейчас репрессии в армейском руководстве России – это прямое подтверждение стремлений Кремля не допустить армейский бунт по сценарию пригожинского мятежа. Увольнение командующего 58-й общевойсковой армией генерала Ивана Попова и задержание главнокомандующего ВКС РФ Сергея Суровикина эксперт считает частью этого процесса.

"Очень интересные события начинаются в российской армии, которые напоминают исторический период 1937 года, т.е. массовые чистки в армии по делу Тухачевского. Но у нас вместо Тухачевского Суровикин и команда", – считает Снегирев.

Эксперт обращает внимание, что параллельно идет зачистка и всех частных армий, которые в России именуют "ЧВК" – не только пригожинской "ЧВК Вагнер", но и "газпромовских" и кадыровских наемников. Снегирев утверждает, что их сейчас бросили на передовую для "утилизации", чтобы наемники не стали силовой опорой для возможного мятежа военных.

Бунт Пригожина – последние новости

За бунтом "вагнеровцев", после которого российский диктатор Владимир Путин был вынужден признать, что ЧВК финансировалась из государственного бюджета, может стоять Федеральная служба безопасности РФ. Толчком к восстанию стала попытка президента отобрать у спецслужбы источник доходов, уверен американский историк Юрий Фельштинский.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что Путин намерен сохранить ЧВК "Вагнер" как боевую силу, но без ее главаря Евгения Пригожина. Сейчас наемники не принимают участие в войне против Украины.

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