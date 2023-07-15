Путину прозевал, что Пригожин оказался верен не лично ему, а ФСБ.

За бунтом "вагнеровцев", после которого российский диктатор Владимир Путин был вынужден признать, что ЧВК финансировалась из государственного бюджета, может стоять Федеральная служба безопасности РФ. Толчком к повстанию стала попытка президента отобрать у спецслужбы источник доходов, уверен американский историк Юрий Фельштинский.

"Моя точка зрения – это был заговор ФСБ как ведомства, как института. То есть Николая Патрушева, как второго человека в стране и бывшего директора ФСБ, Александра Бортникова, как нынешнего директор ФСБ, и коллег из ФСБ – это организация официальная, которая существует с 1918 года – с целью ослабления власти Путина. Для реализации какой-то другой политики. И что-то Путин как бы прозевал, проспал, где-то он хватку уже потерял очевидным образом. … Просмотрел Пригожина, который ему еду подавал, питье ливал. И понятно, что это мог сделать только завербованной агент ФСБ. Пригожин наверняка был завербован еще в колонии 1981-1990 годах. Потому что иначе он не смог бы подойти близко к Путину. Прозевал, что Пригожин оказался верен не лично ему Путину, а структуре ФСБ, которая за ним стояла", – говорит историк.

Фельштинский считает, что "с точки зрения Путина было бы наивно считать, что Пригожин будет сохранять верность лично ему, а не конторе". А старт пригожинскому "походу на Москву", по мнению историка, дала попытка диктатора подчинить ЧВК "Вагнер" Министерству обороны РФ.

"Решение Путина перевести "вагнеровцев" из-под контроля Пригожина, то есть ФСБ, под контроль Шойгу, Министерства обороны, то есть под свой собственный контроль, было как раз попыткой назревающий заговор, переворот … таким образом ликвидировать. Из-за этого, как мы знаем, произошел уже открытый конфликт. … Путин потребовал, чтобы к 1-му июля "вагнеровцы" подписали контракт с Министерством обороны, это на самом деле означало, во-первых, что Пригожин, то есть ФСБ, теряет контроль над "Вагнером", а главное – что Пригожин, то есть ФСБ, лишается бюджета, который на этих "вагнеровцев" выделялся", – говорит Фельштинский.

Чем обернется бунт Пригожина для РФ - последние прогнозы

Своим провальным бунтом Евгений Пригожин "открыл ворота нараспашку" и дал новый старт разрушительным процессам в РФ, считает советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он прогнозирует, что теперь в РФ могут взбунтоваться разнообразные субъекты, в том числе, армия.

Эксперты отмечают, что после попытки переворота главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заключил сделку с российским диктатором Владимиром Путиным, предусматривающую раздел имущества.

Политтехнолог Аббас Галлямов отметил, что федералы прилагают усилия для того, чтобы избежать новых мятежей.

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