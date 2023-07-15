Отмечается, что "вагнеровцев" пытаются отделить от "повара Путина".

Президент Российской Федерации Владимир Путин намерен сохранить ЧВК "Вагнер" как боевую силу, но без ее главаря Евгения Пригожина. Сейчас наемники не принимают участие в войне против Украины.

По информации аналитиков Института изучения войны, российский диктатор признался, что хочет сохранить "Вагнера" как сплоченную боевую силу, а не разделить ее. При этом он пытается отстранить от ЧВК ее основателя Евгения Пригожина.

Кроме того, Путин утверждал, что в России нет никаких частных военных компаний. Эксперты напомнили, что в ходе встречи президента РФ с Пригожиным и 35 командирами "Вагнера" 29 июня он предложил наемникам служить под командованием командира "Вагнера" с позывным "Седой", который руководил "вагнеровцами" последние 16 месяцев.

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Таким образом аналитики пришли к выводу, что Путин намерен сохранить "Вагнера" как сплоченную боевую единицу, но без Пригожина.

В свою очередь, спикер Пентагона Патрик Райдер сообщил 14 июля, что "вагнеровцы" не участвуют в войне против Украины.

Также сообщается, что инструкторы "Вагнера", которые находились в Африке, прибыли на тренировочные полигоны в Беларуси.

ЧВК "Вагнер" после бунта - последние новости

24 июня 2023 главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин повел своих наемников маршем на Москву, но бунт резко завершился после разговора с Александром Лукашенко. Пригожин якобы получил гарантии безопасности для себя и "вагнеровцев".

Кроме того, в Кремле пообещали, что наемники смогут уйти в Беларусь или подписать контракты с Минобороны России. В свою очередь беларуский диктатор заявил, что "вагнеровцы" смогут поделиться опытом с его армиией.

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