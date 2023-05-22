На фоне потрясающих успехов в экономике российским гражданам понадобились продуктовые карточки.

Ямало-Ненецкий автономный округ первым в России запустил программу электронных "продуктовых карточек" для бедных. Об этом сообщает пресс-служба компании X5 Retail Group, владеющей крупнейшей в РФ сетью продуктовых магазинов "Пятерочка" и "Перекресток".

Программа предусматривает, что россияне, которым положена финансовая поддержка от государства, будут получать соцвыплаты на специальную банковскую карту, пользоваться которой можно будет исключительно в магазинах указанных сетей.

Отмечается, что в будущем эту программу планируют расширить на всю страну.

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"Главное преимущество системы электронных сертификатов – эффективность доведения льгот. Система обеспечивает адресность такой поддержки и облегчает контроль за ней. Мы видим интерес к проекту со стороны региональных администраций и планируем его масштабировать, чтобы каждый получатель продовольственных льгот имел возможность пользоваться ими в любом ближайшем магазине у дома", – заявили в компании.

Ситуация в российской экономике

Пока Путин рассказывает басни о том, как российская экономика успешно справляется с западными санкциями, в государственном бюджете РФ образовалась огромная дыра в 3,4 триллиона рублей. За первые 4 месяца этого года правительство РФ потратило в 1,4 раза больше, чем собрало в виде налогов.

На фоне этих потрясающих успехов в экономике российские бизнес-гиганты потребовали ввести в стране шестидневную рабочую неделю. Такие меры им нужны для того, чтобы иметь возможность справиться с санкциями и продолжать финансировать войну против Украины.

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