В мае 2023 года в России была зафиксирована самая большая нехватка рабочей за почти 30 лет.

Российские бизнес-гиганты требуют ведения шестидневной рабочей недели, для того, чтобы иметь возможность справиться с санкциями, которые были введены в отношении РФ после вторжения в Украины.

Как говорится в письме бизнес-клуба "Аванти" министру труда Антону Котякову, российская бизнес-ассоциация призвала министерство труда рассмотреть вопрос о переходе на шестидневную рабочую неделю, чтобы лучше справляться с последствиями западных санкций, соообщает Politico.

В условиях санкций, накладывающих нагрузку на российскую экономику, "наша финансово-экономическая система по-прежнему нуждается в дополнительных инвестициях", - говорится в письме.

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В мае 2023 года в России была зафиксирована самая острая нехватка рабочей силы с тех пор, как президент Владимир Путин впервые пришел к власти. В апреле опрос показал, что на 35% предприятий не хватает рабочих рук. Это самый высокий показатель с 1996 года. Нехватка связана с мобилизацией населения России, начавшейся с сентября прошлого года.

За первые четыре месяца 2023 года доходы федерального бюджета снизились на 22% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Расходы выросли на 26%. Общий дефицит бюджета составил 3,42 триллиона рублей, в то время как в годовом плане Минфина дефицит бюджета за весь 2023 год должен был составить 2,9 триллиона рублей.

В Кремле призвали не волноваться из-за огромной дыры в бюджете РФ.

В мае 2023 года появилась информация о том, что в России посетители ресторанов и баров будут оплачивать войну в Украине.

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