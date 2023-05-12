По данным Минфина, за 4 месяца 2022 года правительство потратило в 1,4 раза больше, чем собрало в виде налогов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с бюджетом, дефицит которого к концу апреля достиг 3,4 трлн рублей, или $44 млрд, "абсолютно контролируемая".

"У нас на самом деле достаточно хорошие макроэкономические показатели", - сказал он после того, как Минфин отчитался о падении налоговых сборов на 22% и двукратном обрушении поступлений от нефти и газа.

Песков утверждает, что у РФ "есть необходимый запас прочности по разным параметрам", и добавил, что об этом неоднократно говорили и чиновники Минфина, и сам Путин.

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За 4 месяца 2022 года правительство РФ потратило в 1,4 раза больше, чем собрало в виде налогов. При доходах в 7,8 трлн рублей расходы достигли 11,2 трлн.

За апрель дефицит бюджета превысил 1 трлн рублей, а спад нефтегазовых доходов ускорился до 64% после 43-46% в январе–марте.

Дефицит российского бюджета - подробности

По данным Минфина РФ, за первые четыре месяца 2023 года доходы федерального бюджета снизились на 22% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Расходы в то же время выросли на 26%. Общий дефицит бюджета составил 3,42 триллиона рублей, в то время как в годовом плане Минфина дефицит бюджета за весь 2023 год должен был составить 2,9 триллиона рублей.