Из-за непогоды в Днепре ввели І уровень опасности (инфографика)

Горожан и жителей Днепропетровской области предупреждают о сильном ветре и метели.

В Днепре на 26 декабря объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Непогода, по данным синоптиков, ожидается и по Днепропетровской области.

"26 декабря в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с. Метель. На дорогах гололедица", - предупреждают специалисты.

Из-за непогоды введен І уровень опасности - такая погода потенциально опасна для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

Погода в Днепре 26 декабря

В пятницу, 26 декабря, на Днепропетровщине будет облачно. Ночью пройдет небольшой, а днем умеренный снег. Ожидается метель, а на дорогах образуется гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, скорость порывов будет достигать 15-20 м/с.

Температура по области 0°...-5°, а в самом Днепре столбики термометров днем покажут 0°...-2°.

Напомним, по данным Погода УНИАН, сегодня погода в Украине заметно изменится. Температура начнет повышаться, однако усилится ветер и начнется снег.

