Захватчик говорит, что не может понять, почему любимая так себя повела.

23-летнего российского оккупанта с Сахалина, который на войне против Украины потерял руку, пыталась ограбить его невеста.

Об этом пишут российские СМИ.

Захватчик настолько доверял любимой, что оставил ей банковскую карту, на которую приходили выплаты за убийство украинцев. Потом он потерял руку, а на карточку пришли выплаты за ранение.

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Вдруг банк сообщил, что с карты пытались снять "кругленькую" сумму. Оккупант понял, что это пытается сделать его возлюбленная. Он позвонил девушке, она подтвердила, что пыталась обокрасть оккупанта.

"Ну, одеться же мне надо", - аргументировала свой поступок девушка.

Захватчик жалуется, что не понимает поступка любимой. Кроме того, он обиделся, что невеста даже не поинтересовалась его состоянием.

Как писал УНИАН, в Псковской области РФ водитель автобуса продемонстрировал настоящее отношение россиян к "героям спецоперации". Вместо помощи оккупант без конечностей получил порцию угроз бейсбольной битой.

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