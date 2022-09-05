На ресурсе опубликовали объявление для тех, кто хочет добровольно поехать на войну в Украину.

Россия ищет добровольцев, которые согласятся воевать против Украины, на сайте психонервологического диспансера №2 Санкт-Петербурга.

Об этом свидетельствуют данные на сайте диспансера.

В частности, на стартовой странице диспасера опубликовали баннерную рекламу с агитацией поступать на военную службу якобы в именные подразделения "Кронштадт", "Нева" и "Павловск". Отмечается, что контракт можно заключать от 6 месяцев.

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Рекламу предусмотрительно разместили под информацией для лиц, желающих пройти медицинское обследование для получения разрешения на владение оружием.

Как сообщал УНИАН, 28 августа стало известно, что третий армейский корпус, который Россия начала перебрасывать в Украину, неукомплектованный. Он представляет собой "сборную солянку" из разношерстного сброда, непрофессионального и необученного. По данным военно-политический обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, третий армейский корпус Россия начала формировать в мае, его численность должна была составлять 15 тыс. человек, однако у РФ не получилось его укомплектовать.

Начальник объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила информацию об отказе воевать против украинцев в некоторых вражеских подразделениях.

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