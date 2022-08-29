Они все еще на свободе.

В Смоленской области пьяные мужчины угрожали беженкам из Украины с детьми, требуя выдать им мужчин "из Киева и Чернигова".

Об этом пишет российское издание "Вёрстка".

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 августа на территории социально-оздоровительного центра "Голоёвка", в котором размещают беженцев из Украины.

Відео дня:

Одним из участников нападения был 25-летний российский военнослужащий Михаил Горелов, приехавший в отпуск с войны в Украине.

Журналисты выяснили, что в тот день группе мужчин рассказали, что в пансионате "обижали" россиян и плохо относились к персоналу. Тогда они решили "разобраться" и поехали туда, взяв с собой оружие.

Ночью они проникли на территорию пансионата и начали стучать в двери комнат на первом этаже с криками "Мужчины Чернигов - Киев, выходи!".

Одна из беженок пересказала историю украинки, пострадавшей от нападения.

"Говорю дочке: "Пойди открой дверь". А сама пошла одеваться. Дочь открывает дверь, ей прямо пистолет или ружьё, она и не поняла, или обрезом и к животу. И брат ей говорит: "Вика, закрывай двери!" У мамы началась истерика. И она вылетает к этому, как она говорит, дебилу и начинает на него орать: "Как ты можешь?" - рассказала она.

После этого оружие приставили к виску самой женщины с вопросами: "Где твой муж? Есть муж? Откуда вы?" Эти же вопросы задавали её сыну.

Агрессоры ушли только после того, как ребенок сказал, что в санатории находятся только беженцы из Луганской, Донецкой и Харьковской областей. После этого женщина забрала детей и вернулась в Украину.

По словам жителей посёлка, всех четверых мужчин на несколько дней отвезли в полицейский участок, однако позже отпустили. Против них возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство".

Сами переселенцы рассказали, что местные к ним не очень хорошо относятся

"Нас и так тут не сильно-то любят. Часто и густо слышим: "А, хохлы…" - сказали они журналистам.

Местные жители говорят, что контрактника Михаила Горелова "командир вызывает на войну" в Украину, однако тот возвращаться туда не очень хочет, поэтому не сильно расстроился перспективе получить уголовное наказание.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин обязал украинцев в России сдать отпечатки пальцев.

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