По словам бывшей ученицы, мужчина заставлял ее отрабатывать приемы голой, связывал, избивал, а затем стал с ней спать.

В Мурманской области 49-летнего тренера по карате подозревают в развратных действиях с малолетними подопечными, однако тот свою вину отрицает.

О действиях мужчины рассказала одна из его бывших учениц.

"По версии следствия, в период с 2013 по 2014 годы обвиняемый, являясь детским спортивным тренером, совершал в отношении малолетней 2000 года рождения развратные действия", - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович, пишет murmansk.kp.ru.

По информации Telegram-канала SHOT, в 2012 году 12-летнюю девочку записали к мужчине в секцию в ДЮСШ. Тренер стал выделять ее как самую талантливую ученицу и настоял на платных индивидуальных занятиях. Он утверждал, что хочет видеть работу мышц девочки, заставлял ее отрабатывать приемы без верхней части кимоно, а потом и вовсе голой.

Кроме того, мужчина привязывал подопечную к шведской стенке, завязывал ей глаза и избивал, в том числе плеткой. По его словам, таким образом закалялся спортивный дух.

"Однажды тренер сильно отхлестал девочку, а когда она заплакала, признался в любви. Тут начались другие "тренировки". Он совершал действия сексуального характера, а через пару лет стал спать с ней. Спустя год надоело. Переключился на другую ученицу", - говорится в сообщении.

Все эти годы пострадавшая молчала, так как боялась, что тренер опубликует интимные видео с ней в интернете. Дома у мужчины правоохранители нашли сотни дисков с видеозаписями. Там были наручники, плетки, маски и вибраторы.

Читайте такжеМуж застрелил жену и троих маленьких детей из-за сертификата о вакцинации (фото)В отношении тренера возбудили уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ - совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Мужчину задержали, свою вину он не признает.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе суд наказал мужчину за развращение 6-летней девочки. Он увидел ребенка на улице, заманил в безлюдное место, где обнажил половой орган и заставил девочку взять его в руки для мастурбации. Также злоумышленник касался руками половых органов ребенка.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова