Взрослые не смогли помочь мальчику, поэтому его освобождали спасатели.

В Луцке ребенок оказался в ловушке между стеной и горячей батареей и не смог самостоятельно выбраться. Взрослые тоже не смогли помочь. Пришлось вызывать спасателей.

Об этом сообщают в ГСЧС Волынской области.

Инцидент произошел в четверг, 3 февраля, в 10:40 в многоэтажном доме на улице Винниченко. К спасателям обратились встревоженные родители. Они сообщили, что их ребенок застрял в горячей батарее отопления.

По указанному адресу оперативно выехали спасатели. Маленького "пленника" удалось быстро вызволить.

"К счастью, спасателям удалось освободить ребенка без применения механизированного оборудования", - отметили в пресс-службе ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, на Сумщине мальчик пытался пролезть через забор и застрял. Судя по всему, ребенок не учел, что вырос за лето. Школьник уже не смог освободиться самостоятельно, ему на помощь пришли спасатели.

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