Автор инициативы не скрывает, что хочет сделать невозможной любую оппозиционную деятельность в стране.

В России хотят конфисковать имущество противников путинского режима, чтобы профинансировать расходы на компенсации семьям погибших в Украине российских солдат. С такой инициативой выступил председатель Фонда защиты национального исторического наследия РФ Александр Карабанов, пишет Лента.ру.

Изымать предлагают имущество тех, кто признан в России "иностранным агентом". К числу таковых в России причисляют оппозиционных активистов и журналистов.

"Иноагенты встроены в огромную систему разведподразделений, единственная задача которых — причинить вред безопасности страны и граждан. Возможно, имеет смысл создания дополнительных фондов поддержки семей погибших военнослужащих, которые будут финансироваться в том числе с реализации имущества иноагентов", – заявил Карабанов.

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По его словам, он уже отправил в Госдуму предложение об изъятии имущества иноагентов и "лиц, дискредитирующих вооруженные силы".

"Это станет эффективным фильтром от необдуманных действий для категории граждан, которые не имеют осознанной позиции и мнение которых подвержено влиянию со стороны западных СМИ или "лидеров мнений", работающих в интересах иностранных разведывательных служб", – поясняет Карабанов.

Целью подобных мер он считает не просто борьбу с иноагентами, а стремление сделать так, чтобы их деятельность в России была "либо серьезно затруднена, либо невозможна в принципе".

Ситуация в России – актуальные новости

Российское общество и государство продолжает идти в направлении изоляции от остального мира. По данным СМИ, российским чиновникам настоятельно рекомендуют больше не ездить на отдых за границу.

При этом уровень поддержки войны в России снова подскочил, после падения на фоне мобилизации. Кремлю всё еще удается подавлять недовольство россиян.

В самой же армии продолжается бардак. На днях около 200 российских солдат устроили бунт из-за холода в поезде, который вез их на войну в Украину.

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