Это произошло на фоне нескольких скандалов, связанных с госслужащими, которые демонстрировали роскошный отпуск.

В РФ развернули "кампанию по принуждению" чиновников отказаться от заграничного отдыха.

Как пишет "Коммерсант" это произошло после ряда скандалов, связанных с отпусками депутатов на зарубежных курортах.

Власти регионов не могут официально запретить депутатам и чиновникам покидать страну, но для ценителей отдыха за рубежом подготовили "настойчивые рекомендации" на этот счет.

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По данным издания, 16 января губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рекомендовал чиновникам любого уровня воздержаться от поездки в отпуск за границей. 11 января губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписал распоряжение "Об особенностях выезда за пределы РФ на период проведения СВО". Согласно документу, всем, кто имеет отношение к региональных и муниципальных органов власти, до особого распоряжения "рекомендовано воздержаться от заграничных поездок во время отпусков.

Похожие рекомендации дали чиновникам в Тамбовской, Свердловской, Брянской, Новгородской областях, республиках Марий Эл, Чувашии и Северной Осетии, пишет издание.

В РФ взялись регулировать отдых чиновников за рубежом на фоне нескольких громких скандалов. В частности, депутат из Курской области Максим Васильев записал за новогоднее поздравление для россиян с пляжа в Мексике. Похожая ситуация случилась с депутатом Законодательного Собрания Вологодской области Денисом Долженко, который провел новогодние праздники в ОАЭ и поделился фотографиями с отдыха в соцсетях.

Что происходит в РФ

Россия живет в ожидании новой волны мобизации, поскольку Путину не хватает "пушечного мяса" для войны против Украины. Мужчинам, состоящим на воинском учете, запрещается переезжать и покидать место жительства без разрешения. Об этом говорится в российском законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".

Впоследствии российские СМИ сообщили, что гражданам России, подлежащим мобилизации, не советуют выезжать за границу, также не рекомендуют перемещаться по стране.

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