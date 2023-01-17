Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил информацию об общих боевых потерях Российской Федерации с 24 февраля.
Как говорится в сводке, за время полномасштабной войны против Украины потери РФ среди личного состава уже достигли 116 950. 870 военных страны-оккупанта ликвидированы украинскими воинами за последние сутки.
Кроме этого, РФ потеряла в войне против Украины:
- танков ‒ 3121 (+3);
- боевых бронированных машин – 6215 (+11);
- артиллерийских систем – 2104 (+5);
- РСЗО – 441 (+3);
- средств ПВО – 220 (+0);
- самолетов – 286 (+0);
- вертолетов – 276 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+0);
- крылатых ракет – 749 (+0);
- кораблей и катеров – 17 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 4877 (+7);
- специальной техники – 190 (+0).
Потери РФ на войне против Украины - что стоит знать
Российские оккупанты продолжают вести наступление на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Врага не останавливают значительные потери в живой силе.
Ежедневно украинские воины отчитываются об уничтожении сотен захватчиков. Только за первую половину месяца было ликвидировано 9 360 оккупантов.
В январе, по оценке военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, месячные потери у российских оккупационных войск могут быть рекордными.
"Могут превысить 18 тысяч только убитыми, не говоря уже о раненых", – пишет Коваленко.