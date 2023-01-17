Уничтожено уже более 2100 артиллерийских систем оккупанта.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил информацию об общих боевых потерях Российской Федерации с 24 февраля.

Как говорится в сводке, за время полномасштабной войны против Украины потери РФ среди личного состава уже достигли 116 950. 870 военных страны-оккупанта ликвидированы украинскими воинами за последние сутки.

Кроме этого, РФ потеряла в войне против Украины:

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танков ‒ 3121 (+3);

боевых бронированных машин – 6215 (+11);

артиллерийских систем – 2104 (+5);

РСЗО – 441 (+3);

средств ПВО – 220 (+0);

самолетов – 286 (+0);

вертолетов – 276 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+0);

крылатых ракет – 749 (+0);

кораблей и катеров – 17 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4877 (+7);

специальной техники – 190 (+0).

Потери РФ на войне против Украины - что стоит знать

Российские оккупанты продолжают вести наступление на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Врага не останавливают значительные потери в живой силе.

Ежедневно украинские воины отчитываются об уничтожении сотен захватчиков. Только за первую половину месяца было ликвидировано 9 360 оккупантов.

В январе, по оценке военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, месячные потери у российских оккупационных войск могут быть рекордными.

"Могут превысить 18 тысяч только убитыми, не говоря уже о раненых", – пишет Коваленко.

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