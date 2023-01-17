Почти 900 “двохсотих” за сутки: ВСУ мощно отработали по оккупантах / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил информацию об общих боевых потерях Российской Федерации с 24 февраля.

Как говорится в сводке, за время полномасштабной войны против Украины потери РФ среди личного состава уже достигли 116 950. 870 военных страны-оккупанта ликвидированы украинскими воинами за последние сутки. 

Кроме этого, РФ потеряла в войне против Украины: 

Видео дня
  • танков ‒ 3121 (+3);
  • боевых бронированных машин – 6215 (+11);
  • артиллерийских систем – 2104 (+5);
  • РСЗО – 441 (+3);
  • средств ПВО – 220 (+0);
  • самолетов – 286 (+0);
  • вертолетов – 276 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+0);
  • крылатых ракет – 749 (+0);
  • кораблей и катеров – 17 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4877 (+7);
  • специальной техники – 190 (+0).
Почти 900 "двохсотих" за сутки: ВСУ мощно отработали по оккупантам / инфографика УНИАН

Потери РФ на войне против Украины - что стоит знать 

Российские оккупанты продолжают вести наступление на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Врага не останавливают значительные потери в живой силе.

Ежедневно украинские воины отчитываются об уничтожении сотен захватчиков. Только за первую половину месяца было ликвидировано 9 360 оккупантов. 

В январе, по оценке военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, месячные потери у российских оккупационных войск могут быть рекордными. 

"Могут превысить 18 тысяч только убитыми, не говоря уже о раненых", – пишет Коваленко. 

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