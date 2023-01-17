Оккупанты были недовольны тем, что поезд не отапливался.

В России около 200 солдат устроили бунт из-за холода в поезде, который вез их на войну в Украину.

Как сообщает российский проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источник, инцидент произошел 13 января. Состав из четырех вагонов остановили на станции "Улусарка" в Липецкой области.

"Бойцы по пути в зону "СВО" едва не получили обморожения, так как наступили заморозки, а поезд никак не отапливался", - говорится в сообщении.

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Из-за этого российские военнослужащие отказались продолжать движение и потребовали четыре тонны угля, а также воду для запуска котла в составе. На место пришлось вызвать полицейских, чтобы те усмирили солдат.

Бунты в российской армии

Российский журналист и блогер Майкл Наки еще в ноябре заявил, что в России растет недовольство среди мобилизированных.

Осенью стало известно, что оккупанты задержали солдат, которые отказались воевать. Их удерживали на одном из предприятий Луганской области.

Недавно в Брянской области сержант открыл огонь в сторону майора, который его избил.

А в городе Владимир жены российских военнослужащих подняли бунт, после чего местному губернатору пришлось вернуть некоторых из них с фронта.

По данным The Times, РФ планирует отправить на войну в Украину до 500 тысяч человек.

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