Под удар также попали пользователи с отчеством Александрович.

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ в Российской Федерации привел к неожиданным результатам. На одном из сайтов по поиску вакансий заблокировали всех Сергеев.

По данным Telegram-канала Baza, под удар попал сервис "Хедхантер". Отмечается, что Сергей хотел опубликовать резюме, но модераторы ресурса отклонили его публикацию.

При этом указано, что поводом для отказа в публикации резюме стал мат в ФИО, хотя никаких запретных слов там не было. Кроме того, сообщается, что на ресурсе забанили еще одного пользователя по имени Сергей за некий мат в ФИО. Позже резюме разблокировали.

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Администрация ресурса заявила, что на сайте произошел сбой алгоритмов автомодерации, а под удар попали люди с именем Сергей или отчеством Александрович.

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ в России - что известно

30 сентября 2021 года представитель Роскомнадзора Андрей Цыганов заявил, что нужно признать ЛГБТ, радикальный феминизм и чайлдфри экстремистскими движениями.

24 ноября текущего года Госдума приняла новый закон о запрете пропаганды ЛГБТ в третьем чтении. Документ запрещает "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений" среди россиян всех возрастов. Помимо этого запрета на распространение запрещенной информации в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино, закон запрещает распространение информации, "способной вызвать желание сменить пол" среди подростков.

Согласно документу, штрафы за "пропаганду ЛГБТ" составят 400 тысяч рублей для граждан и до 5 миллионов рублей для юрлиц. Роскомнадзор также сможет блокировать ресурсы с пропагандой нетрадиционных отношений, педофилии, смены пола.

5 декабря стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ.

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