Музыкант открыто поддерживает ЛГБТ-комьюнити.

Украинский артист MELOVIN в ходе своего выступления в Берлине поднял флаг ЛГБТ. Таким образом он продемонстрировал свою солидарность с комьюнити. Отметим, что о своей бисексуальности артист высказался еще в июне прошлого года.

Видеозапись с выступления в Германии была опубликована на странице Меловина в Instagram.

"Украина – свободное, смелое, современное и демократическое государство! Украина уважает права ЛГБТ-сообщества! Мы едины! Пожалуйста, делайте пожертвования, Украина нуждается в вашей поддержке", - отметил певец.

Напомним, недавно артист осудил певицу Ирину Федишин, которая назвала представителей ЛГБТ-сообщества "грешниками".

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