В Роскомнадзоре считают, что это "поможет защитить детей и подростков от влияния деструктивного контента".

В России в комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре предложили признать ЛГБТ, радикальный феминизм и чайлдфри экстремистскими движениями.

С соответствующим предложением на координационном заседании Родительской палаты выступил глава комиссии Андрей Цыганов, передает ТАСС.

"Нужно расширять права правоприменителей, мы неоднократно это предлагали: всевозможные вот эти ЛГБТ-идеологию, радикальный феминизм, все эти фурри (поклонники образов антропоморфных животных с чертами человека), чайлдфри признавать хотя бы экстремизмом", – заявил Цыганов.

Он считает, что это "поможет защитить детей и подростков от влияния деструктивного контента" в интернете.

Читайте такжеЗадержали 13 человек: в РФ полиция сорвала съемки клипа Pussy RiotРанее сообщалось, как в России детский лагерь обвинили в гей-пропаганде из-за "дня наоборот" – активность, в которой мальчики переодевались в девочек, а девочки – в мальчиков.

Также в России запретили показывать детям фильм "Вечные" от Marvel из-за наличия ЛГБТ-персонажей.

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Автор: Катерина Шварц