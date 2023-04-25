В учебнике будут раскрыты причины начала войны в Украине по версии роспропаганды.

В России подготовили новый учебник истории для 11-х классов, содержащий раздел о "специальной военной операции" (СВО), как российские власти называют полномасштабное вторжение в Украину.

Новое учебное пособие министр просвещения РФ Сергей Кравцов представил 24 апреля. Как сообщает ТАСС, в учебнике будут раскрыты причины начала "СВО".

"Специальная военная операция вызвала у населения страны стремление оказать помощь и поддержку ее участникам. Во всех субъектах РФ развернулось массовое волонтерское движение", - цитирует агентство выдержки из учебника.

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Авторы нового пособия - помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Новые учебники в РФ - подробности

В России в новой редакции учебника "Окружающий мир" для четвертого класса, выпущенного издательством "Просвещение", убрали упоминания о Киеве в главах об истории Киевской Руси.Отредактированные учебники должны поступить в школы к концу весны и будут использоваться в следующем учебном году.

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