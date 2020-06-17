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В России на кладбище разместили плакат "Спасибо, доктор!" (фото)

12:53, 17 июня 2020
Русский міръ
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Перед плакатом находится реклама ритуальных услуг / фото: соцсети

Об этом сообщает «Московский комсомолец в Оренбурге».

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На баннере напечатали фотографию медиков и надпись «Спасибо, доктор!». Плакат находится рядом с кладбищем, а перед ним находится реклама ритуальных услуг.

Как сообщал УНИАН, уроженец деревни Петровка (Орловская область РФ) сорвал похороны местного жителя. Он закопал заранее выкопанную могилу, заявив, что сам хочет быть похороненным на этом месте.

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