Здесь лежать буду я: россиянин перед похоронами забрал у покойника могилу

Уроженец деревни Петровка по имени Юрий заявил, что работал могильщиком в Москве и знает все законы.

Уроженец деревни Петровка (Орловская область РФ) сорвал похороны местного жителя. Он закопал заранее выкопанную могилу, заявив, что сам хочет быть похороненным на этом месте.

Об этом сообщает издание «Уездный город Ливны».

Сообщается, что покойник при жизни заявлял о желании быть похороненным рядом с родителями на кладбище в Петровке. Когда он умер, сотрудники ритуальной службы выкопали могилу по просьбе родственников. Но в день похорон семье покойного сообщили, что могилу закопали.

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«Когда мы приехали на кладбище вместе с участковым и главой администрации сельского поселения, то на месте ямы увидели ровное место, на котором стояла машина», - рассказала племянница покойного Людмила Жукова.

По её словам, рядом с машиной находился некий Юрий, уроженец этих мест, приехавший в Петровку из Москвы. Он заявил, что присмотрел это место для себя и никому его не отдаст, поскольку рядом находится могила его отца.

«Он даже сказал, что если бы покойника успели похоронить в эту могилу, то он откопал бы гроб и поставил его рядом», - отметила Жукова.

Глава администрации Светлана Алдошина попыталась вмешаться в ситуацию, заявив, что земля кладбища находится в собственности муниципалитета, на что Юрий ответил, что работал могильщиком в Москве и знает все законы.

Родственникам покойника пришлось срочно рыть новую могилу в другом месте, но они всё же обратились в полицию.

Как сообщал УНИАН, в одном из сел Омской области (Россия) детям вместо песка привезли землю с кладбища.