Еще несколько лет назад Александр Глазов подталкивал подростков к самоубийству, а теперь он выступает перед школьниками в Подмосковье.

В России участник войны против Украины, который получил тюремный срок за склонение детей к самоубийствам в рамках игры "Синий кит", теперь в школах читает лекции о патриотизме.

Как сообщает "Астра", речь об Александре Глазове, который провел урок в одной из подмосковных школ. Еще до начала полномасштабной войны его приговорили к 6 годам колонии как куратора самоубийственной пропаганды.

"В 2019 году Александра Глазова приговорили к 6 годам колонии. На суде Глазов рассказал, что давал детям задания в рамках игры "Синий кит". Он просил школьников подниматься на крыши домов, перебегать железнодорожные пути перед идущим поездом, резать руки. Глазов довел до попытки самоубийства одну девушку, но ее успели спасти", - говорится в публикации.

Глазов освободился досрочно после участия в войне в Украине, а сейчас общается с детьми, в частности в школе №1 в Котельниках. О его "патриотических лекциях" проинформировал сайт российского общества ветеранов "Боевое братство".

"Говорит НеМосква" рассказала, что Глазов просвещал 8-классников в рамках мероприятия "С чего начинается патриотизм". В частности, рассказывал школьникам о своем участии в так называемой специальной военной операции, однако на сайте и в официальном паблике учебного заведения информации об этом мероприятии нет.

Из протокола Люберецкого районного суда РФ следует, что на своих персональных страницах во ВКонтакте "герой войны" размещал контент для тех, кто собирается покончить жизнь самоубийством. Желающим давал задания: сделать селфи на крыше высотки или в верхней "точке" подъемного крана и т. д.

На суде Глазов признал себя виновным - утверждал, что играя в "Синий кит", выполнял задания уже от своего куратора.

"Затем ему самому предложили стать куратором, якобы, обещая, заплатить за каждого игрока 800 тысяч рублей", - сообщает ресурс.

По данным "Говорит НеМосква", на своей странице в ВКонтакте Глазов в настоящее время публикует фотографии, связанные с ЧВК "Вагнер" и активно призывает вступать в ряды наемников. Сколько он пробыл на фронте, неизвестно. Не исключается, что на войне против Украины мужчина был ранен - судя по фотографии, на одной руке у него не хватает пальцев.

Россия собирает на "СВО" в Украину уголовников

Россиянин, который убил свою жену и имитировал ее исчезновение, из колонии строгого режима поехал воевать против Украины. Участником так называемой "специальной военной операции" стал житель города Рязань Александр Логунов, который несколько лет назад задушил свою жену. Труп он выбросил, а в правоохранительные органы заявил о ее исчезновении. За жестокое преступление его приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

В августе 2022 года мужчину задержали за распространение детской порнографии, а через месяц обнаружили пакет с останками его супруги - Елены Логуновой. По данным следствия, злоумышленник задушил женщину, спрятал тело в гараж, а затем вывез за город.

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