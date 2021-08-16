На педагога начали жаловаться родители детей, но ученики пытались ее защищать.

В поселке Горный Красноярского края РФ учительница английского языка Дарья Лейко была вынуждена удалить свой аккаунт в TikTok под давлением родителей и своего начальства.

Как сообщает TJournal, аккаунт учительницы был посвящен школьным будням и как раз начал набирать популярность. На нее было подписано более 1200 человек, а ролики собрали в общей сложности почти 30 тысяч лайков. О Дарье написали в местных СМИ.

После этого на нее начали жаловаться родители детей, обвиняя в некомпетентности. Мама одного из учеников возмутилась "публикацией видео с ним без разрешения". Местные чиновники также объяснили, что в роликах учительницы звучали нецензурные слова.

В результате женщина решила прекратить снимать ролики, ведь ей пригрозили заявлением в прокуратуру.

"Стали в разговоре звучать такие слова, как "заявление", "прокуратура". Я не конфликтный человек. И чтобы избежать дальнейших обсуждений и разговоров, я приняла такое решение, что удалю аккаунт в тиктоке", - пояснила Дарья на своей странице в VK.

Она также выразила благодарность своим ученикам, которые стали на ее защиту.

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Ранее в Московской области РФ уволили сотрудника Федеральной налоговой службы, который самостоятельно оплачивал мелкие долги налогоплательщиков.

Налоговик оплачивал со своего счета незначительные налоговые долги граждан, на суммы от нескольких копеек до 100 рублей. Как объяснил сам чиновник, попытки взыскать микродолги, возникшие техническим образом (округление или доначисление пеней, например), окажутся сложнее, дольше, и в конечном итоге – дороже.

Показатели работы налоговика на порядок отличались от показателей его коллег, так что они начали подавать жалобы.

Автор: Дмитрий Захаров