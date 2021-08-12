Коллеги налоговика возмутились его слишком высокими показателями и подали жалобу.

В Московской области РФ уволили сотрудника Федеральной налоговой службы, который самостоятельно оплачивал мелкие долги налогоплательщиков.

Как сообщает 1W.ru, налоговик оплачивал со своего счета незначительные налоговые долги граждан, на суммы от нескольких копеек до 100 рублей. Как объяснил сам чиновник, попытки взыскать микродолги, возникшие техническим образом (округление или доначисление пеней, например), окажутся сложнее, дольше, и в конечном итоге – дороже.

Показатели работы налоговика на порядок отличались от показателей его коллег, так что они начали подавать жалобы. В результате была проведена служебная проверка, формально незаконную деятельность сотрудника пресекли.

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Чиновник был уволен. Сейчас неизвестно, будет ли открыто в его отношении уголовное дело.

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Автор: Дмитрий Захаров