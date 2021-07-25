Родители написали на нее заявление в полицию.

В Москве учительница одной из школ умудрилась одолжить у родителей своих учеников более миллиона рублей. После этого она уволилась из школы.

Об этом пишет российский Телеграм-канал Mash.

"Рубрика "А что, так можно было?" врывается в чат. Елена Котова трудилась классным руководителем и педагогом в начальной школе на Северо-Западе столицы [России]. Дети её любили, руководство отзывалось хорошо - в холлах и кабинетах царила идиллия. Но у самой Елены Валентиновны дела шли не очень от слова совсем. По крайней мере, так она по секрету рассказывала родителям детишек", - говорится в сообщении.

Родителям она рассказывала историю об ипотеке, кредитах и прочих необходимых тратах, на которые ей якобы не хватает зарплаты учителя. Те верили, думая, что они единственные, у кого она просит помощь, и помогали, чем могли: от 20 до 500 тысяч рублей.

В общей сумме было одолжено больше миллиона рублей.

"А потом Елена Валентиновна просто ушла с работы по собственному. При этом на просьбы вернуть деньги говорит, что их нет. Терпение родителей закончилось - они написали заявление в полицию. Сейчас там проводят проверку", - пишет Телеграм-канал.

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Автор: Иван Бойко