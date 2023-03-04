В Российской Федерации очередной "жертвой" кремлевского режима стал местный пенсионер Леонид Рыбаков, который назвал заместителя начальника Генштаба ВС РФ Сергея Суровикина "скоти**й". Ранее российского генерала неожиданно понизили в должности.
По данным издания "Сибирь.Реалии", уголовное дело о "дискредитации ВС РФ" завели на томского 52-летнего директора небольшой IT-компании, которого ранее уже штрафовали по этой же статье за выражение публичной проукраинской позиции.
Ранее Рыбаков вывесил в окне своей квартиры флаг Украины с подписью "Россия без Путина", также он принимал участие в антивоенных митингах. С начала войны общая сумма штрафов российского активиста превысила 100 тысяч рублей, однако Рыбаков принципиально отказывается их платить, чтобы деньги не потратили на войну против Украины, пишут СМИ.
Теперь активист "вляпался" в более крупную историю из-за своего комментария в российской социальной сети "ВКонтакте". 2 декабря 2022 года неизвестный пользователь под ником Pozyvnoy Chinese выложил на его странице пост с фотографией Суровикина.
В ответ Рыбаков не сдержался и написал о российском генерале сразу два комментария:
"Упырей ненадолго отвязывают от койки. Любуйтесь во всей красе" и "Скот один из первых - сирийский мясник и генерал отрицательных наступлений", - написал он.
Уже 28 февраля российские правоохранители ворвались в его квартиру с обысками.
"Обыск прошел в день смерти Бори Немцова. Традиционно унесли всю технику и даже зачем-то книгу Бориса "Исповедь бунтаря"", - рассказал активист.
В РФ происходят массовые аресты россиян - последние случаи
Отмети, что на данный момент правоохранители РФ проводят активные мероприятия по задержанию граждан за малейшие "позитивные" намеки об Украине.
Так, недавно в Забайкальском крае репрессии применили против россиянина, который пересказал свой сон с участием президента Украины Владимира Зеленского. Правоохранители "прошерстили" его личную страницу в Instagram.
Также недавно в Москве задержали мужчину в день годовщины вторжения РФ в Украину. Он миролюбиво вывел на снегу фразу "365 нет". Правоохранители посчитали это достаточным поводом для ареста.