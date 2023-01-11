Теперь Суровикин стал заместителем Герасимова.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов назначен командующим Объединенной группировкой российских оккупантов в Украине. Ранее эту должность занимал Сергей Суровикин.

Теперь Суровикин стал заместителем Герасимова.

Понижение Суровикина в должности в министерстве Шойгу объяснили "повышением уровня руководства "спецоперацией" (войной – УНИАН).

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"Повышение уровня руководства "спецоперацией" связано с расширением масштаба решаемых задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск", – сообщили в минобороны.

Также заместителем Герасимова назначены главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков и замначальника Генштаба РФ генерал-полковник Алексей Ким.

Кто такой Суровикин

Суровикина назначили командовать оккупантами в Украине в октябре 2022 года, другие лица подобные должности в России занимали недолго.

Суровикин участвовал во Второй чеченской войне и отдавал преступные приказы в Сирии, из-за чего генерала прозвали "мясником из Аллепо". В СМИ его называли "корумпированным и брутальным генералом даже по меркам России".

В российских СМИ утверждали, что Суровикина поддерживает главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин, крайне враждебно относящийся к министру обороны Сергею Шойгу.

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