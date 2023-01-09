Оккупанты с пристрастием допрашивали украинских военных, которые могли обладать какой-либо информацией.

В пресловутой колонии в Еленовке украинские пленные должны были каждое утро слушать гимн России. Наблюдались проблемы с гигиеной, которые повышали риски инфекций, а украинских защитников допрашивали с использованием пыток. Некоторых заставляли подписывать признания в убийстве мирных жителей.

Обо всем этом в интервью УНИАН рассказал 34-летний врач-нейрохирург и футбольный арбитр Дмитрий Кубряк, который побывал в плену на территории колонии в Еленовке. Он подробно описал условия содержания украинских военнопленных. По словам Кубряка, солдатам повезло, что было летнее время и не пришлось страдать из-за морозов. Воду привозила пожарная машина, и использовалась она как для питья, так и для личной гигиены. Была возможность принять летний душ.

"Очень редко выдавали какие-то моющие средства и то в ограниченном количестве, которое распределялось между всеми ребятами. Потом на каждый барак выдали машинку для стрижки – появилась возможность побриться и подстричься. Потому что ребята уже очень плохо выглядели… Из-за проблем с гигиеной, был риск кишечных инфекций и педикулеза", — продолжил врач-нейрохирург.

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Кубряк также рассказал о распорядке дня в Еленовке. Подъем был в 6 утра под звуки гимна России. Затем проводилось построение и пленных отправляли на завтрак. После этого медики работали с ранеными украинскими военнослужащими. Периодически рашисты проводили допросы с пристрастием и применением пыток. Последствия зверств россиян Кубряк видел собственными глазами.

"С особым пристрастием допрашивали украинских танкистов, снайперов, разведчиков, артиллеристов — тех, кто, по мнению оккупантов, мог знать какую-то ценную информацию. Тех, на кого пытались повесить убийство мирного населения. К этим ребятам применяли пытки, чтобы принудить подписывать абсурдные обвинения. Меня привлекали к оказанию помощи этим военнопленным — я видел последствия пыток… В качестве меры физического воздействия подвергали жестоким избиениям. Пытали электрическим током. Как пример — одному военнослужащему в анальное отверстие засовывали горящую спичку. У парня были ожоги промежности, мошонки", — добавил Кубряк.

Теракт в Еленовке: основная информация

В колонии на территории временно захваченной Еленовки 29 июля произошел взрыв в здании, где содержались украинские военнопленные с завода "Азовсталь". Российская сторона объявила о 50 жертвах.

РФ сразу после инцидента заявила, что колонию обстреляли ВСУ. Украинское командование опровергло это обвинение и назвало взрыв спланированным терактом с целью скрыть военные преступления, дискредитировать ВСУ и сорвать поставки оружия от наших партнеров.

ООН создала миссию для расследования преступления в Еленовке. Но рашисты не пустили ее к месту инцидента. Оккупанты также не предоставили точных списков погибших и доказательств, что жертвами стали конкретные военнопленные.

Генсек ООН Антониу Гутерриш 5 января распустил миссию по расследованию теракта. Причиной назвали невозможность обеспечить безопасность и доступ к колонии. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал этот шаг очередной демонстрацией посредническо-нейтральной позиции ООН.

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