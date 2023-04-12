Украинские военные уничтожают российских оккупантов, которые пришли на нашу землю. С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации бойцы ВСУ ликвидировали уже более 180 тысяч захватчиков.
По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили:
- личного скалду - около 180 050 человек (730 за минувшие сутки);
- танков - 3 646 танков (2);
- боевые бронированные машины - 7 043 (5);
- артиллерийских систем - 2 770 (5);
- реактивных систем залпового огня - 535;
- средства противовоздушной обороны - 282;
- самолетов / вертолетов - 307 / 293;
- беспилотники оперативно-тактического уровня - 2 334 (2);
- крылатых ракет - 911;
- кораблей/катеров - 18;
- автомобильной техники и автоцистерн - 5 630 (10);
- специальной техники - 319 единиц (3 за сутки).
Ситуация на фронте по состоянию на 12 апреля - что известно
Украинские защитники за сутки 11 апреля отбили 72 атаки россиян. Основные усилия оккупант сосредоточили на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, а самой горячей точкой фронта стала Марьинка.
При этом авиация Сил обороны нанесла 13 ударов сосредоточению личного состава и военной техники россиян. Также защитники Украины сбили два БПЛА пожарников типа "Орлан-10".
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также две станции РЭБ.
В свою очередь россияне нанесли один ракетный и 21 авиационный удар, совершили 33 обстрела из РСЗО.