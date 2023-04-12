Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 180 050 человек.

Украинские военные уничтожают российских оккупантов, которые пришли на нашу землю. С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации бойцы ВСУ ликвидировали уже более 180 тысяч захватчиков.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили:

личного скалду - около 180 050 человек (730 за минувшие сутки);

танков - 3 646 танков (2);

боевые бронированные машины - 7 043 (5);

артиллерийских систем - 2 770 (5);

реактивных систем залпового огня - 535;

средства противовоздушной обороны - 282;

самолетов / вертолетов - 307 / 293;

беспилотники оперативно-тактического уровня - 2 334 (2);

крылатых ракет - 911;

кораблей/катеров - 18;

автомобильной техники и автоцистерн - 5 630 (10);

специальной техники - 319 единиц (3 за сутки).

Ситуация на фронте по состоянию на 12 апреля - что известно

Украинские защитники за сутки 11 апреля отбили 72 атаки россиян. Основные усилия оккупант сосредоточили на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, а самой горячей точкой фронта стала Марьинка.

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При этом авиация Сил обороны нанесла 13 ударов сосредоточению личного состава и военной техники россиян. Также защитники Украины сбили два БПЛА пожарников типа "Орлан-10".

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также две станции РЭБ.

В свою очередь россияне нанесли один ракетный и 21 авиационный удар, совершили 33 обстрела из РСЗО.

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