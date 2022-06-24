Борт рухнул в поле и загорелся, разрушений, по словам спасателей, нет.

В Рязани упал военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 10 человек, 5 из них получили травмы.

Об этом пишет пропагандистский ресурс ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Борт рухнул в поле и загорелся, разрушений, по словам спасателей, нет.

По предварительной информации, пять человек получили травмы, двое погибли. Три человека госпитализированы в больницу. Всего на борту было 10 человек.

Telegram Baza уточняет, что число погибших в результате крушения ИЛ-76 возросло до трёх человек. Ещё шестеро ранены.

Ведется спасательная операция.

Как писал УНИАН, защитники Украины нанесли удар по буровым установкам присвоенного Россией "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко". Теперь оккупанты не смогут добывать газ в украинском Черном море.

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