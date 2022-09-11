По предварительным данным, это мог быть истребитель Су-34.

В Крыму упал российский военный самолет. По предварительной информации, пилоты успели катапультироваться.

Об этом сообщает российский Телеграм-канал "База".

По данным канала, российская "птичка" упала на границе Разнодельненского и Красноперекопского района около 6 часов утра. Самолет якобы "приземлился" в поле. Вероятно, это мог быть истребитель Су-34.

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"Летчики успели катапультироваться, позже их забрали военные. О причинах падения пока неизвестно", - говорится в сообщении.

Оккупанты пока не комментируют самоликвидацию своего истребителя.

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском и Харьковском направлениях. 8 сентября Генштаб отчитался о деоккупацию ряда сел в Харьковской области, а также города Балаклеи, которое было под контролем РФ 6 месяцев.

Всего за три дня защитники продвинулись под Харьковом на 50 км вглубь оккупированных Россией территорий. С 1 сентября уволен более тысячи квадратных километров украинской земли, отметил президент Владимир Зеленский.

После Балаклеи, считают аналитики из Института изучения войны, украинцы могут освободить за 72 часа и Купянск - это важный логистический путь, обеспечивающий группировку врага на востоке Украины.

По мнению американского генерала Марка Милли, контрнаступление ВСУ до сих пор пока на ранних стадиях, но уже заметен устойчивый прогресс.

С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили более 52 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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