Тело россиянина нашли на остановке общественного транспорта.

В Курской области РФ в одном из населенных пунктов на границе с Украиной "мобик" расстрелял своего сослуживца.

Как сообщает "Осторожно, новости", труп мобилизованного нашли 28 февраля на автобусной остановке в одном из сел Рыльского района. Им оказался 30-летний Иван А. из села Бегичево в Нижегородской области.

"Военный саперного полка погиб от выстрела в голову из автомата Калашникова, скончался на месте. До СВО он занимался музыкой, исполнял рэп и выпускал треки под псевдонимом Kent Konga. Недавно стильные фотографии в профиле Ивана сменились на военные", - говорится в сообщении.

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Как выяснилось потом, "мобика" расстрелял его сослуживец - 36-летний мобилизованный из Нижнего Новгорода Андрей Ф. По данным канала, подозреваемый разделяет правые взгляды, к увлекался рок-музыкой и военной тематикой. В тот же день его задержали. Мотивы неизвестны.

"Мобики" отказываются быть пушечным мясом

В РФ все чаще мобилизованные становятся героями новостей об убийствах, драках и дезертирстве. Недавно "мобики" из Новосибирской области РФ заявили, что после приезда на фронт они месяцами сидят в окопах и просто ждут "прилетов". Они просятся домой.

Некоторые мобилизованные убегают с поля боя. По данным СМИ, большое количество мобилизованных отступило со своих позиций на фронте по приказу командира. Теперь их хотят обвинить в дезертирстве. Оккупанты написали письмо к Путину.

Россияне не выдерживают суровых реалий войны, поэтому убегают домой с оружием. Недавно из-под Сватова в РФ сбежали 8 дезертиров с пулеметами.

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