С развитием технологий мощные ракеты этого класса стали решающими инструментами для доминирования в воздухе.

В современном мире воздушные бои могут вестись на расстоянии сотен километров. В ракетах класса "воздух-воздух" сейчас есть высокоскоростной двигатель и современные головки самонаведения, помогающие пилотам уничтожать цели, которые они не видят перед собой.

Как рассказывает Wion, с развитием технологий мощные ракеты этого класса стали решающими инструментами для доминирования в воздухе. Ресурс написал о семи лучших ракетах класса "воздух-воздух", классифицированных по дальности, вероятности поражения и боевым характеристикам.

1. R-37M (страна-оккупант Россия)

Видео дня

Российская ракета R-37M разработана для МиГ-31 и Су-35. Она имеет дальность до 400 км и способна развивать скорость около 6 Махов. Эта ракета предназначена для перехвата ценных целей, в том числе самолетов и

"Ее радиолокационный искатель и наведение на середине курса с помощью канала передачи данных позволяют ей оставаться эффективной, несмотря на электронные средства противодействия", – говорится в материале.

2. PL-15 (Китай)

Китайская PL-15 предназначена для противодействия западным вооружениям. Ее дальность, согласно сообщениям, достигает более 300 км. Эта ракета имеет двухимпульсный двигатель и головку самонаведения с активной фазированной антенной решеткой, что делает ее устойчивой к радиоэлектронным помехам.

"Она устанавливается на таких платформах, как J-20 и J-16, и считается центральным элементом китайской доктрины противовоздушного превосходства", – добавляют авторы.

3. AIM-260 JATM (США)

Тактическая ракета AIM-260 стала ответом Штатов на стремительное развитие ракетных технологий в Азии. Многие детали относительно этой ракеты являются засекреченными. По некоторым сообщениям, дальность АИМ-260 составляет более 200 км.

Эта ракета разработана специально для противодействия стелс-самолетам и высокоманевренным истребителям.

4. AIM-120D AMRAAM (США)

AIM-120D считается самой успешной в мире ракетой вне зоны видимости. Она может преодолевать расстояние в 180 км и не раз эффективно показывала себя в конфликтах.

"Наведение с помощью GPS и двусторонний канал передачи данных позволяют обновлять траекторию полета в середине курса, сохраняя наведение даже при изменении направления движения цели", – пишет Wion.

5. Meteor (Европейский Союз)

Ракета Meteor разрабатывалась компанией MBDA. Ее дальность полета составляет около 150 км. Она также отличается чрезвычайно большой "зоной без выхода", которую удалось создать с помощью прямоточной реактивной системы движения. Эта ракета может сохранять энергию вплоть до конечной фазы полета, из-за чего ее цели имеют ограниченные шансы на уклонение.

6. Astra Mk-2 (Индия)

Созданная в Индии ракета Astra Mk-2 была разработана компанией DRDO. Эта разработка имеет дальность примерно в 160. Она также поддерживает функцию наведения как перед запуском, так и после запуска.

"Продолжается интеграция на платформах Су-30МКИ, LCA Tejas и МиГ-29. В настоящее время ведется разработка ракеты Astra Mk-3 с большей дальностью, работающей на двухимпульсном ракетном двигателе", – добавляется в статье.

7. Python-5 (Израиль)

Хотя дальность ракет Python-5 не является самой большой в этом списке, эта ракета считается одной из самых опасных в пределах зоны видимости. Разработка оснащена электрооптическим искателем, а ее высокая маневренность позволяет успешно поражать цели даже при запуске на экстремальных углах отклонения от оси прицела.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых мощных межконтинентальных баллистических ракетах мира. В перечень попала и американская Minuteman III. Дальность ее полета составляет примерно 13 000 км.

Вас также могут заинтересовать новости: