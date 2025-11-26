Специальный посланник президента США продемонстрировал отсутствие опыта в дипломатии.

Отсутствие опыта у спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, похоже, болезненно проявилось после утечки беспрецедентного телефонного разговора с высокопоставленным чиновником Кремля. Кто и зачем его слил — вопрос для будущего. Важно понимать, что дипломатия чаще всего работает эффективно именно вдали от внимания прессы — где, чтобы добиться прогресса, иногда приходится заигрывать с неприятными лидерами или идти на не самые приятные обещания.

Но даже с учетом всех этих оговорок, предполагаемые советы Уиткоффа главному внешнеполитическому помощнику кремлевского диктатора Юрию Ушакову, о том, как обращаться с Трампом и как вести прерывистый мирный процесс, выглядят крайне неловко, пишет The Telegraph.

Он дает Путину рекомендации перед разговором с президентом США — щедрее рассыпать комплименты — и затем предлагает российскому лидеру использовать в отношении Украины сделку, похожую на ту, что положила конец боевым действиям в Газе.

"Я сказал президенту, что Российская Федерация всегда хотела мирного соглашения. Это мое убеждение. Я сказал президенту, что верю в это", — заявил Уиткофф, согласно записи разговора, изученной и расшифрованной Bloomberg.

"Говорил ли он это исключительно ради Ушакова — дипломатическая лесть? Или он действительно считает, что страна, начавшая незаконное вторжение в Украину, "всегда хотела мира"? Возможно, самым тревожным моментом является его реплика о том, что Путину стоило бы поговорить с Трампом перед предстоящей встречей в Белом доме с Владимиром Зеленским, президентом Украины", - говорится в материале.

На тот момент позиция американского президента по отношению к Путину ужесточалась. Но после того звонка 16 октября Трамп объявил, что вскоре встретится с российским президентом в Будапеште — встреча так и не состоялась. Он также охладел к идее отправки крылатых ракет "Томагавк" Украине.

Второй звонок, который также оказался в распоряжении издания, показывает, как российская сторона видит возможность для манипуляций: она передает американцам свою позицию и не берет на себя никаких обязательств. Тем более, остается неизвестным, был ли спецпосланник президента США настолько же любезен и с украинскими чиновниками — и давал ли он им такие же советы, как оставаться в благосклонности его босса или как опережать русских.

Но утечка разговора с советником Путина снова ставит под сомнение прогресс в мирных переговорах и демонстрирует пределы понимания Уиткоффом России и ее руководства. Она намекает на то, что он слишком близок к Москве и недооценивает угрозу, исходящую от Путина, пишет СМИ.

Тот факт, что утечка могла исходить от русских, украинцев, множества европейских союзников или соперников внутри его собственной администрации, лишь подчеркивает, что стиль Уиткоффа — "думать нестандартно" — может быстро перестать работать.

