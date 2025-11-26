Зато начальник ГШ отметил, что речь шла о взглядах относительно численности Вооруженных сил мирного времени.

Во время переговоров украинской и американской делегаций в Женеве по согласованию так называемого "мирного плана" вопрос сокращения численности ВСУ не обсуждался.

Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов в интервью LIGA.net. По его словам, стороны обсудили лишь взгляды относительно численности войска мирного времени.

"Речь не шла о сокращении ВСУ. Речь шла о взглядах относительно численности Вооруженных сил мирного времени. Это очень дискуссионная тема", - сказал Гнатов.

Видео дня

По словам генерала, Киев и Вашингтон имеют общее понимание, что лучшей гарантией безопасности Украины остается оснащенная и боеспособная армия.

От финального видения формата украинского войска будут зависеть и подходы к мотивации военнослужащих оставаться в армии после завершения активной фазы войны. Это комплексная задача, в которой должны участвовать все государственные институты, добавил начальник ГШ.

"Нужно понимать, каким будет украинское войско, его численность, денежное обеспечение, социальные гарантии для военнослужащих и многие другие вопросы. Эта работа лежит в компетенции не только Генштаба", - сказал Гнатов.

Ограничение численности ВСУ - что известно

США представили Украине мирный план, который предусматривал ограничение численности ВСУ до 600 тысяч человек. В то же время Financial Times пишет, что ограничение численности ВСУ "было бы неприемлемым нарушением" украинского суверенитета.

В то же время журналисты отмечают, что сокращение численности на треть от нынешнего уровня все равно оставит Украину значительной и грозной армией.

По словам военного эксперта Михаила Жирохова, в любом варианте мирного договора между Украиной и Россией будет пункт об ограничении численности ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: