Украинский актер Сергей Журавлев, который известен по лентам "Влюби меня, если сможешь" и "Клятва врача", рассказал о службе в ВСУ и причине увольнения.

Не секрет, что мужчина с первых дней полномасштабной войны стал на защиту нашей страны. Журавлев работал вместе с группами ГУР и "Альфа" в Киевской области, а затем перешел в ТРО. Все это время актер не рассказывал родным о службе, чтобы они не волновались.

"Я делал все, чтобы быть полезным. Позвонил товарищу, который воевал в АТО. Он сначала меня послал, но я сказал: "С твоей помощью или без - все равно пойду". Мы познакомились с небольшой группой ГУРовцев, из "Альфы" ребята были, стояли в Гостомеле, в Ирпене, участвовали в боях. После одного из таких "крещений", когда на стекольном заводе пережили массированный артиллерийский обстрел и едва выжили, мой товарищ был ранен, реально стало страшно за свою жизнь. Юридически я не имел никакого статуса, если бы погиб, то получается, что оказался там случайно. В тот момент подумал о своей матери, которая бы меня хоронила: как кого? Поэтому попросился, чтобы меня оформили в ГУР официально", - рассказал Сергей в интервью ТСН.UA.

Актер также добавил, что работал пулеметчиком и занимался разминированием. Однако впоследствии его уволили из-за проблем со здоровьем.

"У меня врожденное заболевание крови, из-за которого она не свертывается. Даже несложное ранение в моем случае могло стать летальным. Поэтому меня в конце концов и уволили из ВСУ", - подчеркнул Журавлев.

