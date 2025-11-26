Дрисколл озвучил Киеву прогноз поражения и настоял на мирном плане, который украинская сторона назвала фактической капитуляцией.

Министр армии США Дэн Дрисколл во время недавнего визита в Киев сделал ряд мрачных прогнозов относительно ситуации на фронте и настаивал на принятии первоначальной версии американского мирного плана. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на два источника, знакомые с содержанием встречи.

"Вы проигрываете": что Дрисколл сказал украинской стороне

По данным источников, Дрисколл заявил украинским чиновникам, что ситуация для ВСУ ухудшается: россияне наращивают темпы воздушных ударов, имеют фактически неограниченные ресурсы и могут вести затяжную войну без потери темпа. Он подчеркнул: ждать дальше - значит оказаться в еще более слабой позиции.

Американская делегация также предупредила, что оборонно-промышленный комплекс США больше не способен обеспечивать Украину нужным объемом ПВО и боеприпасов.

По словам одного из источников, после презентации мирного плана месседж Дрисколла был прямым:

"По сути, сообщение было таким: вы проигрываете, и вам нужно принять соглашение".

Украинская сторона, впрочем, вежливо отказалась подписывать первоначальную версию документа, которую в Киеве расценили как фактическую капитуляцию перед Кремлем.

Борьба внутри администрации Трампа

Это обострение стало очередным проявлением глубокого раскола внутри команды Трампа относительно того, как завершать войну.

Лагерь Вэнса и спецпосланника Стива Уиткоффа считает, что именно Киев мешает достижению мира, и настаивает на давлении и вынужденных компромиссах со стороны Украины.

Лагерь госсекретаря Марко Рубио, наоборот, возлагает вину на Россию и настаивает, что Москва уступит только под давлением санкций и жесткой позиции Запада.

Сам Дональд Трамп, по информации издания, часто "колеблется" в выборе между этими двумя подходами.

Рубио переписывает условия, Кремль нервничает

После интенсивных консультаций в Женеве самые проблемные положения плана были изъяты или изменены. Рубио представил документ как "ежедневно эволюционирующий", назвав его "живым".

Тем временем официальная Москва сменила тон. Лавров заявил, что первоначальный проект был "правильным", но обновленная версия может "вычеркнуть дух Анкориджа" - намек на договоренности Путина и Трампа в Аляске.

Несмотря на кризисный старт, Киев уже оценивает обновленный вариант значительно позитивнее. По словам секретаря СНБО Рустема Умерова, украинская и американская делегации "достигли согласия относительно основных условий" обновленного 19-пунктного плана. Рассматривается и идея визита Зеленского в Вашингтон для подписания соглашения.

Что дальше?

После пересмотра ключевых пунктов документ стал больше напоминать предыдущие мирные предложения, которые Россия ранее отвергала. Это может поставить под сомнение готовность Кремля договариваться.

Эксперты предупреждают: если внутренний раскол в Вашингтоне не будет преодолен, согласовать единую позицию США по войне будет чрезвычайно сложно.

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор резюмировал:

"Если раскол будет продолжаться, будет очень трудно проводить последовательную политику".

Мирные переговоры США и Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, Трамп объявил об "огромном прогрессе", а госсекретарь США Марко Рубио после встреч в Женеве назвал дискуссии "очень позитивными" и настаивал, что "оставшиеся вопросы не являются непреодолимыми". Впрочем, несмотря на оптимистичные заявления Вашингтона, в мирных переговорах по завершению российско-украинской войны все еще существуют серьезные препятствия.

В то же время стало известно, что Трамп отказался от установленного ранее срока - четверга - для того, чтобы Украина согласилась на мирный план, который поддерживают США.

