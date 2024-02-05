Вертолет принадлежал Министерству чрезвычайных ситуаций России.

Следствие рассматривает три причины падения российского вертолета Ми-8 в Карелии. Основные версии: ошибка экипажа, погодные условия и неисправность техники.

Как сообщает SHOT, борт, который утонул в Онежском озере, доставил спасателей из Санкт-Петербурга на Международную научно-практическую конференцию "Русский лед - 2024" в Вологодскую область.

Экипаж отправился в Петрозаводск (Карелия) для дозаправки. Связь с ним прервалась, когда вертолет вылетел обратно около 20:30.

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Погодные условия были неблагоприятные: низкая облачность и слабая видимость, однако полет был разрешен. Сотрудники МЧС обнаружили место аварии примерно в 20 км от села Деревянное Прионежского района Карелии.

Обломки вертолета обнаружены в 11 км от береговой линии Онежского озера. Глубина там достигает 50 метров.

На борту было три члена экипажа: КВС Евсеев В. Н., второй пилот Носов С. А., механик Билида В. П.. Предварительно, все они погибли. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Вертолет принадлежал Северо-Западному авиационно-спасательному центру МЧС. В 09:00 Онежское озеро должны начать исследовать водолазы и телеуправляемый подводный аппарат "Фалькон", способный погружаться на 300 метров.

Исчезновение Ми-8 в Карелии

Вечером 4 февраля российское МЧС сообщило, что проводит поисково-спасательные работы в районе села Деревянное, где перестал выходить на связь их вертолет.

В Сети писали, что борт летел в город Вытегра Вологодской области, где на конференции "Русский лед - 2024" проходят соревнования. Сначала он доставил туда группу спасателей из Санкт-Петербурга, а затем полетел на дозаправку в Петрозаводск. Вскоре Ми-8 исчез с радаров.

Многоцелевой вертолет рухнул на поверхность Онежского озера(площадь этого озера составляет 9690 км2), после чего ушел под лед. Предполагается, что все трое членов экипажа погибли.

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