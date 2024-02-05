На борту было трое человек.

Пропавший вчера в Республике Карелия вертолет Ми-8, принадлежащий российскому Министерству чрезвычайных ситуаций, разбился.

Как пишет российский Telegram-канал SHOT, многоцелевой вертолет рухнул на поверхность Онежского озера (площадь этого озера составляет 9690 км²), после чего ушел под лед. Предполагается, что все трое членов экипажа погибли.

По их данным, в 20 километрах от села Деревянное спасатели нашли часть фюзеляжа и большую пробоину. Россияне считают, что аварийный маяк перестал работать после того, как Ми-8 пробил лëд и пошëл на дно. Утром на месте будут работать водолазы.

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Ми-8 пропал с радаров в Карелии: что известно

Вечером российское МЧС сообщило, что проводит поисково-спасательные работы в районе села Деревянное, где перестал выходить на связь их вертолет.

В сети писали, что борт летел в город Вытегра Вологодской области, где на конференции "Русский лëд - 2024" проходят соревнования. Сначала он доставил туда группу спасателей из Санкт-Петербурга, а затем полетел на дозаправку в Петрозаводск. Вскоре Ми-8 пропал с радаров.

Также сообщалось, что экипажу разрешили полет несмотря на низкую облачность и слабую видимость.

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