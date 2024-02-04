Он перестал выходить на связь во время тренировочного полета.

Вечером в воскресенье, 4 февраля, в Республике Карелия перестал выходить на связь вертолет Ми-8 Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации.

В 21:26 об этом сообщили в Telegram-канале МЧС. "В ходе тренировочного полета над Онежским озером перестал выходить на связь вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России", - говорится в сообщении.

Известно, что на борту находится три члена экипажа. Россияне организовали поисково-спасательные работы в районе села Деревянное. На место направили пасателей на судне на воздушной подушке и снегоходах, также в готовность привели самолет Ан-26 Аэронавигационной службы Северо-Запада со спасателями на борту.

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Угон российского Ми-8 в Украину: что известно

Как сообщал УНИАН, летом украинская разведка провела операцию, в ходе которой российский пилот перегнал в Украину вертолет Ми-8АМТШ.

В документальном фильме "Сбитые летчики России" летчик Максим Кузьминов рассказал, как связался с украинской стороной и принял решение перейти на сторону Украины.

В РФ отрицали угон вертолета, пока не появилось видео с признанием самого летчика. Позже он дал большое интервью, в котором рассказал о мотивах своего поступка.

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